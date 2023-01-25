Потепление до -2 градусов ожидается в Омской области к 27 января

Потепление будет сопровождаться снегопадами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Морозную зиму синоптики в 2023 году не обещали, но всё же, никто не мог предположить, что в январе столбик термометра будет колебаться около нуля.

В среду, 25 января, в регионе будет облачно. Днем - 5...- 10°C, небольшой снег. В ночные часы похолодает при прояснении до -19°C. Ветер западный до 13 м/с. Атмосферное давление продолжит падать.

В четверг осадки сохранятся, как и теплая дневная температура до -5°C. Ночью - 8...- 13°C. Ветер сменит направление на юго-западное, в отдельных районах порывы до 17 м/с.

В пятницу атмосферное давление начнет расти, прекратятся снегопады. Однако, температура днем повысится до -2°C, ночью максимум -10°C. Ветер юго-западный до 12 м/с.

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