«Приравнивается к убийству»: омский боец ММА встал на сторону противников абортов

Фото: соцсети спортсмена

Омский боец по смешанным единоборствам Александр Шлеменко на своей странице во Вконтакте разместил пост общественного движения «Зов народа». Автор публикации призывает всех неравнодушных поддержать петицию о запрете абортов.

- В матку женщины вводится пластмассовая трубка с острыми краями. Тело ребёнка разрезается на части и отсасывается наружу в специальную ёмкость. Если беременность более поздняя – в матку вводится кюретка – острый нож в форме петли. Этим ножом выскабливается полость матки; им же при этом разрезается ребёнок, - говорится в письме. - Сторонники абортов утверждают, что зародыш — это только кусочек плоти, но доказано, что уже в первый день зачатия формируется человек.

Автор публикации уточняет, что текст можно отправлять от своего имени, таким образом, выражая свою гражданскую позицию. В «полотне» много подробностей о религиозной стороне действа, о морально-нравственных ценностях современных женщин и халатности медиков. Есть даже статистика, которая утверждает, что за 17 лет количество абортов увеличилось на 49 млн, среднегодовой прирост составлял 2,88 млн человек.

- Церковь рассматривает намеренное прерывание беременности (аборт) как тяжкий грех. Канонические правила приравнивают аборт к убийству, - цитата из письма.

Нужно отметить, что Александр Шлеменко вместе со своей супругой Аленой являются многодетными родителями. Они воспитывают пятерых детей. Однако, кажется немного странным, что борец, который занимается, грубо говоря, «боями без правил», поддерживает сохранение жизни.

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