Руководство ФCC Российской Федерации познакомилось с системой охраны здоровья сотрудников ОНПЗ

На крупнейшем омском предприятии побывала первый заместитель председателя Фонда Татьяна Лотоцкая и ее коллеги. Гости оценили комплексный подход ОНПЗ к вопросам создания комфортных условий труда. Гости познакомились с важнейшими социальными объектами предприятия, в частности, с единым бытовым комплексом. Здесь сотрудники могут с удобством начать и закончить рабочую смену: переодеться, сходить в душ, воспользоваться услугами химчистки, оставить на хранение спецодежду и СИЗ.

- Мы осмотрели ключевые объекты социальной инфраструктуры Омского НПЗ. Предприятие обеспечивает высокий уровень условий труда. Особого внимания заслуживает комплексная система охраны здоровья сотрудников. Знакомство с лучшими практиками предприятия в этой сфере — основная цель нашего визита. Мы уверены, что опыт Омского НПЗ в организации защиты здоровья персонала нужно применять на других производствах по всей России», — полагает первый зампредседателя ФСС РФ Татьяна Лотоцкая.

Делегация побывала в собственной поликлинике Омского НПЗ и оценила ее возможности. Тут оказывают медицинскую помощь по 26 направлениям, проводят медосмотры и лечат в дневном стационаре. Кроме того, в ней в период пандемии коронавируса был создан Центр мониторинга здоровья ОНПЗ при содействии коллег из Западно-Сибирского медцентра Федерального медико-биологического агентства. Персонал Центра круглосуточно контролирует состояние заболевших, корректирует лечение и проводит тестирование на COVID-19. Все это позволяет обеспечить непрерывность рабочего процесса на предприятии.

- Забота о людях, целостный подход к здоровью и благополучию сотрудников — главные приоритеты Омского НПЗ. Предприятие является работодателем для тысяч омичей, содействуя социально-экономическому развитию региона. Для каждого сотрудника мы обеспечиваем комфортные условия труда по самым современным стандартам и создаем возможности для сохранения и укрепления здоровья», — подчеркнул гендиректор Омского НПЗ Олег Белявский.

ОНПЗ обеспечивает высокий уровень условий труда, поддерживает социально-экономическое развитие Омской области и имеет репутацию надежного работодателя.