По уши в любви и долгах: омичка набрала кредитов и отдала деньги заграничному псевдожениху

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Работница сельского магазина влезла в долги на 1 миллион рублей, чтобы помочь своему виртуальному возлюбленному-иностранцу.

В полицию обратилась 51-летняя жительница Крутинского района обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что познакомилась с гражданином Нидерландов, с которым у нее в процессе общения завязались романтические отношения. Иностранец ей представился как капитан международного судна «Нэтто Элиас».

Заморский кавалер убедил наивную женщину в серьезности своих намерений. Он даже хотел уволиться ради того, чтобы быть вместе с омичкой, проводить с ней все свободное время. Строил интернет-возлюбленный и планы о совместном проживании в далекой Америке. Но что-то пошло неожиданно не так - для того чтобы уйти с работы раньше конца контракта, так называемый Нэтто должен был оплатить неустойку. Женщина не хотела упускать свой шанс и стала брать кредиты, чтобы помочь интернет-возлюбленному. Все деньги она перечисляла на карту, реквизиты который он ей дал. Нэтто убеждал, что не обманет и вернет все потраченные средства. Так и прошло десять месяцев, но долгожданное сближение все не наступало. Одного миллиона рублей не хватило.

В сентябре изнемогающая от любви омичка стала приглашать иностранца к себе все настойчивее, и настойчивее. Однако Нэтто или тот, кто писал от его имени, стал игнорировать сообщения и пропал. Тогда-то она и поняла, что стала жертва мошенника.

Как выяснили полицейские, номер лже-иностранца зарегистрирован в Санкт-Петербурге, а счет банковской карты в российском банке.

Сейчас идут оперативно-разыскные мероприятия, цель которых установить виртуального кавалера омички. В отношении него правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

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