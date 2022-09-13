Третьи грабли: 60-летняя омичка захотела замуж за американского хирурга и перевела ему 1,5 млн рублей

Американский возлюбленный омской невесты. Фото: УМВД России по Омской области

История как в трогательном романе о любви должна была произойти с 60-летней жительницей Омска. Женщина через сайт знакомств нашла свою любовь, но их чувствам мешало расстояние. Она здесь – в холодном сибирском Омске, а он - американский хирург из США, который временно служит по контракту в Сирии.

Вдовца дома - на берегу Атлантического океана ждет 14-летний сын. Глава семьи решился на мужской поступок и позвал свою виртуальную возлюбленную замуж.

- Мужчина запросил паспортные данные омички для регистрации брака в США, но она отказалась. После чего он сообщил, что штаб-квартира «Организации Объединенных Наций» готова предоставить ему выезд в Россию, если будущая супруга переведет 7 000 долларов, - уточняют детали «американского развода» УМВД России по Омской области.

Фото: УМВД России по Омской области

Не задумываясь, новоиспеченная невеста перевела деньги. Ее даже не смутил факт того, что банковские счета были оформлены на разных русских женщин. Позже деньги потребовались на операцию сына жениха. Он сломал ногу. А потом очередные расходы, и тут-то женщина должна была догадаться, что связалась с альфонсом. Но только блокировка общения со стороны американца помогла открыть глаза возлюбленной.

- Потерпевшая брала кредиты в различных банках и перевела в общей сложности 1 255 000 рублей. Когда финансовый поток иссяк, друг по переписке перестал выходить на связь и заблокировал все контакты, - поясняет омская полиция.

Позже оказалось, что омичка уже не первый раз попадается в лапы мошенников. Ранее она пыталась получить компенсацию за покупку лекарств и оплатила госпошлину в размере 204 тысяч рублей, а чуть позже перевела 165 тысяч на «безопасные счета».

Уголовное дело расследует управление МВД по Омской области.