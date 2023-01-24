В Омске начнется суд над рецидивистом, который изнасиловал 9-летнюю девочку и выбил ей зубы

Фото: ориентировка на подозреваемая, август 2022 года.

Прокуратура Омской области утвердила обвинение по уголовному делу 46-летнего сотрудника лесопилки. Летом 2022 года неоднократно судимый уроженец Курганской области заметил недалеко от места работы маленькую девочку, которая гуляла одна. Деревня небольшая, где все знают друг друга в лицо и спокойно отпускают детей на прогулки. Как оказалось, не всех... Изверг сразу придумал, как и где он совершит свой мерзкий замысел. Он потихоньку пошел за малышкой, пока та его не замечала, затем обманул, обещая показать котенка, а потом и вовсе схватил силой и потащил на безлюдный пустырь. Чтобы жертва не сопротивлялась и не поднимала шум, насильник нанес ей несколько сокрушающих ударов. Он размахивал кулаками с такой силой, что у малышки вылетело несколько зубов, от ужаса и боли ребенок не мог уже ни кричать, ни оказывать сопротивление.

- По версии следствия, в августе 2022 г. фигурант уголовного дела, недавно освободившийся из мест лишения свободы, встретил на территории поселка Новоомский незнакомую девятилетнюю девочку, которую заманил в безлюдное место, где, угрожая убийством, причинил телесные повреждения и совершил в отношении нее преступления против половой свободы и неприкосновенности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

После изувер подался в бега. Но его все равно поймали два дня спустя. На допросах свою вину он признал полностью. Сейчас ему вменяют преступление сексуального характера против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, причем с особой жестокостью, а также побои.

Уголовное дело по существу рассмотрит Омский областной суд. Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы.

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