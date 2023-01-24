Выстрел в голову: над верблюдом, убившем сторожа охотничьей базы под Омском, устроили расправу

Фото: скриншот видео

Верблюда, затоптавшего и искусавшего до смерти 51-летнего сторожа охотничьей базы в Тюкалинском районе Омской области, застрелили из ружья.

Расправу над животным устроил один из сельчан. Об этом на условиях анонимности рассказала местная жительница.

Напомним, инцидент произошел на охотничьей базе в субботу, 21 января. Как видно на видеозаписи, 51-летний мужчина подошел к верблюду и схватил его за упряжь, а затем по необъяснимой причине ударил его. Верблюд не стерпел унижения и набросился на охранника, повалив его на землю. Дальше запись прерывается. Мужчина погиб в реанимации. Один из экспертов предположил, что погибший был пьян, когда ударил животное. Он также отметил, что верблюд просто защищался. При этом родственники сторожа утверждают, что тот пытался отогнать животное от машин, который оно якобы стало топтать.

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На записи видно, что нападение животного мог спровоцировать сам погибший(подробнее...)