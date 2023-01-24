Дело принципа: власти Тары в Омской области, решившие забрать троих детей из семьи, не могут признать за собой ошибку

Фото: соцсети сенатора от Омской области Елены Мизулиной.

Довольно странный, но громкий случай произошел в семье Привалихиных, проживающих в Таре Омской области, в ноябре 2022 года. 2 числа служба опеки изъяла троих детей из семьи и поместила в больницу. Сотрудники службы рассказали, что мать находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, в частном доме было холодно, а дети были голодные. В опеке утверждают, что семья неоднократно попадала в их поле зрения. При этом за семью Привалихиных вступилась общественность: люди утверждали, что проблемы есть, но не такие серьезные. Кроме того, выяснилось, что младшего ребенка семьи органы опеки разлучили со старшими братьями и буквально в течение недели отправили на ПМЖ в семью из Свердловской области. Резонанс истории всколыхнул общественность. И теперь в этом деле протекает два параллельных процесса.

С одной стороны прокуратура региона проводит проверку действий должностных лиц органов опеки. Ряду лиц вынесено представление. Расследование идет дальше.

- Прокурорская проверка отметила ненадлежащее оказание медико-социальной помощи, неполноту профилактической работы опеки с семьей и непринятие мер по возможности организовать предварительную опеку со стороны близких родственников. И по этим причинам внесены представления главе Тарского района, руководителю КЦСОН «Надежда», начальнику ОМВД России по Тарскому району, главному врачу Тарской ЦРБ, заведующему Чекрушанским детским садом. В отношении опеки Тарский следственный отдел СК продолжает проводить проверку по факту превышения должностных полномочий, - рассказала накануне депутат Госдумы от Омской области Оксана Фадина.

Вместе с этим продолжается судебный процесс, в ходе которого будет принято решение в отношении родителей трех мальчиков - Виктора и Надежды Привалихиной. Иск главой местной администрации подан на лишение родительских прав.

- Последнее заседание, которое состоялось 23 января, уже было открытым, до этого мы гадали, что да как там, - рассказала одна из свидетельниц по делу, не раскрывая имени. - Делились только между собой информацией в коридорах, и, знаете, все говорят примерно об одном и том же. Властям Тары, которые решили лишить Надежду и Виктора родительских прав, сейчас сложно признать свою ошибку - они поторопились и приняли скоропалительное решение не в пользу детей. А теперь и позиция судьи исходит из этой установки: многие жалуются на предвзятое и довольно грубое отношение.

Помимо своих догадок, женщина охарактеризовала семью более подробно. Итак, 36-летний Виктор и 24-летняя Надежда живут вместе шесть лет. Как многие в деревне, с переменным успехом - то вместе, то врозь. Первому сыну шесть лет, второму - два, последнему - меньше года. Семья попадала под социальный патронаж, но исключительно в материальных вопросах. Чтобы условия проживания детей соответствовали в полной мере, молодой и неопытной девушке помогли оформить маткапитал и купить на него дом. Вопрос был закрыт.

- Они оба непростые люди. У Виктора, да, за плечами детдом и судимость, у Надежды - проблемы с алкоголем были, но это такие шероховатости, по отношению к детям они оба ведут себя нормально, просто судьбы сложные. Есть семьи с куда более неблагополучным настоящим, не то что прошлым, - отметила свидетельница. - Для деревенских семей многие моменты вообще в порядке вещей.

Но самое интересное, что она рассказала - это данные медобследования Надежды. Общественники и знакомые, зная об этих проблемах, настояли на его проведении, чтобы доказать окружающим, что мать - не пьяница.

- Известная омская многодетная мать Олеся Григорьева сводила Надежду на обследование к сонмологу. У девушки пониженные гемоглобин и очень крепкий сон - она буквально впадает в спячку, имея некоторые проблемы со здоровьем. Поэтому когда опека пришла к ней домой, мужчины не могли до нее докричаться, и решили, что она настолько пьяна... Но такие состояние нужно лечить, а не лишать родительских прав, - сообщила свидетель.

Женщина акцентировала внимание на том, что социальные службы готовы длительное время вести патронаж за этой семьей, приглядывать и за детьми, и за родителями, пока все не наладится.

Какие точки в резонансном событии поставят суд и следственный комитете, станет известно позднее.

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