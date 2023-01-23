После страшного взрыва в жилом доме под Омском скончалась одна из пострадавших

Фото: СУ СКР по Омской области
48-летняя жительница Полтавки, которая пострадала после взрыва частного дома, скончалась. Об этом сообщает НГС55.
Напомним, ЧП произошло утром 13 января. Момент попал на камеру видеонаблюдения. Тогда в доме находилось три человека: мужчина и две женщины. Все получили ожоги второй и третьей степени.
Что касается причин детонации - они до сих пор не названы. Следователи сообщали, что не нашли газовых баллонов на месте трагедии, в региональном МЧС подчеркивают, что информации о взрыве газа им не поступала.
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