После страшного взрыва в жилом доме под Омском скончалась одна из пострадавших

Фото: СУ СКР по Омской области

48-летняя жительница Полтавки, которая пострадала после взрыва частного дома, скончалась. Об этом сообщает НГС55.

Напомним, ЧП произошло утром 13 января. Момент попал на камеру видеонаблюдения. Тогда в доме находилось три человека: мужчина и две женщины. Все получили ожоги второй и третьей степени.

Что касается причин детонации - они до сих пор не названы. Следователи сообщали, что не нашли газовых баллонов на месте трагедии, в региональном МЧС подчеркивают, что информации о взрыве газа им не поступала.

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