«Сама виновата»: СК может завести уголовное дело из-за пожара в омской девятиэтажке

Всё, что осталось от комнаты. Фото: СУ СКР по Омской области

Полыхнуло знатно, признаются соседи дома 10/1 на улице Бородина. 12 января на девятом этаже произошел пожар. Ликвидировать полностью его удалось лишь через полтора часа.

Как сообщили в МЧС, на месте работали шесть звеньев газодымозащитной службы. Было спасено шесть человек, еще 15 эвакуировались самостоятельно.

- Площадь пожара составила 15 кв.м. Полностью пожар был потушен в 13 часов 27 минут. На месте происшествия были задействованы 7 единиц техники и 35 человек личного состава, - уточнили в ГУ МЧС России по Омской области.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Касательно пострадавших, региональное управление Следственного комитета заявляет, что таковых не обнаружено. Однако ведомство проводит проверку и намерено завести уголовное дело.

- Во время работы по замене крана на газовой плите мастером обслуживающей организации произошла утечка бытового газа с последующим воспламенением газо-воздушной смеси, - уточняют следователи.

В социальных сетях активно обсуждают произошедшее. Одна из омичек, рассказала, что живет в этом же подъезде, где произошел пожар.

- Бабушка сама виновата. Газовщики были с проверкой сегодня, сказали, что нужно менять кран, со слов соседки её, она какого то *** туда полезла. Вот, собственно, результат, - пишет Анна С.

Окончательные обстоятельства трагедии будут озвучены позже компетентными органами.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

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