Третий день подряд после пожара в Омске не открывают торговый комплекс «Триумф»

Фото: МЧС России по Омской области.

Арендаторы омского торгового комплекса «Триумф» по улице Березовского сообщают, что после пожара 28 ноября им не позволяют работать уже третий день подряд. Некоторых из владельцев магазинов вообще не пускают в помещения, чтобы оценить нанесенный огнем материальный ущерб.

- Ситуация сложная, магазины закрыты, продукты сгорели, мы готовимся к убыткам, но каким - даже не знаем, - сообщила одна из арендаторов в омских соцсетях. Также женщина поведала, что третий день не может попасть в свой магазин. Она опасается, что товары в магазине на третьем этаже, хоть и не сгорели, но покрылись копотью и пропитались запахом гари.

Напомним, что крупный пожар, когда горели 1300 квадратных метров, произошел ранним утром, огонь вспыхнул на первом этаже 4-этажного здания, в одном из складских помещений. Пожарные тушили возгорание 12 часов. Пока причины пожара не называют - идет расследование. Сроки открытия комплекса тоже не сообщают.

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