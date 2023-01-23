В Омске загорелся колледж профессиональных технологий

Из горящего здания было эвакуировано 300 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

23 января в районе обеда на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании на улице Дианова. Из учебного заведения было эвакуировано 300 человек.

Как оказалось, пожар произошел в колледже профессиональных технологий. Огонь распространился на 15 квадратных метрах.

Открытый огонь был локализован через 15 минут после сообщения. Полностью потушить пожар удалось через час. Сейчас на месте работают следователи управления, которые выясняют причины произошедшего.

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