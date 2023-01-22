В Омске после столкновения водитель сгорел вместе с автомобилем

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Минувшей ночью на окраине Омска произошло серьезное ДТП, в результате которого один из водителей двух столкнувшихся автомобилей сгорел в своей же машине. Как сообщают госавтоинспекторы региона, погибший сам спровоцировал страшную аварию.

- 38-летний водитель автомобиля «Рено Логан», при движении по улице Демьяна Бедного, в районе дома № 45 при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Ниссан» под управлением 54-летнего мужчины, - озвучили предварительные данные правоохранители.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

От сильного удара «Ниссан» отбросило на двигающийся во встречном направлении автобус ПАЗ. Но при этом оба водителя остались живы, их, вместе с двумя пассажирами развезли по больницам. О тяжести полученных травм пока не сообщают.

Автомобиль виновника столкновения марки «Рено» загорелся. Водить не смог выбраться из машины и сгорел в этом страшном пожаре.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

- Окончательные обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.