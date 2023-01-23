Весна начнется в январе: в Омскую область придет аномальное тепло

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В Омской области и других регионах Сибири в конце недели температура воздуха превысит климатическую норму на 8-12 градусов.

- Северную половину Урала ожидает заметное потепление. Уже в конце недели в Екатеринбурге, например, температура будет выше нормы на 8-10 градусов. Это касается также Омской, Томской, Новосибирской областей, — рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Напомним, ранее начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко сообщила, что с начала зимы в Омской области выпало в два раза больше, чем в прошлом году. Высота снежного покрова на 18 января 2023 года составляла 38 сантиметров.

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