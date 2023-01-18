В Омске в этом году снега вдвое больше, чем в прошлом

Несмотря на бесснежный ноябрь, январь пополнил запасы зимних осадков.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
По словам начальника управления Обь-Ириышского УГМС Натальи Криворучко, в этом году погода преподнесла нам сюрприз: в Омске идут обильные осадки, потому снега выпало много.
- В это же время в Омске в прошлом году было 19 см снега, сейчас высота снежного покрова составляет 38 см, - пояснила Криворучко.
Прогноз о том, станет ли снега больше во второй половине зимы, метеоролог не сообщила.
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