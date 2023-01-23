Небольшой снег и до -23 градусов похолодает в Омской области к середине рабочей недели

Теплая погода пока сохранится в Омской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прохладная погода пока не собирается в Сибирь. Прогноз на ближайшие три дня публикует Обь-Иртышское метеобюро.

По данным синоптиков, в понедельник, 23 января, будет облачно - 4...- 9°C днем и до -12°C ночью. Возможен небольшой снег, ветер северо-западный до 12 м/с.

Во вторник в дневные часы похолодает до - 10°C. Температура ночью составит - 8...- 13°C. Снег и усиление ветра до 13 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится.

25 января в регионе ночью резко может похолодать до -23°C. Днем без осадков, - 6...- 11°C. Сменится направление ветра на юго-западное до 12 м/с. Атмосферное давление начнет падать.

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