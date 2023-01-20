Омичка, отбившая свою сумку у нападавшей рецидивистки, рассказала подробности криминального происшествия

Фото: стоп-кадр видео пресс-службы полиции Омской области.

На днях в Омске среди бела дня на жительницу одной из многоэтажек по улице Омской напала другая женщина. Грабительница воспользовалась эффектом внезапности: зашла в подъезд вместе с намеченной жертвой, распылила ей в лицо газ из баллончика, выхватила сумку и была такова. Как выяснили позже полицейские, нападавшей оказалась ранее судимая рецидивистка. Но несмотря на богатый жизненный опыт преступница никак не ожидала, что женщина даст ей достойный отпор: она догнала свою обидчицу и вернула ценности. Нашему изданию потерпевшая рассказала о том, как все случилось.

- Я возвращалась домой около полудня. Зашла в подъезд, за мной зашла другая женщина. Никаких подозрений у меня не возникло. Знаете, обычная такая, хоть и незнакомая. В доме - сотни квартир, всех, конечно, знать невозможно. Плюс двор у нас тихий, сколько лет живу - никаких происшествий. Я нажала кнопку вызова лифта и тут почувствовала какую-то мокроту на воротнике куртки, за ним и на лице, а еще резкий запах какой-то химии. Это было настолько неожиданно! И хотя сразу поняла, что к чему, удержать сумку не успела, - рассказала героиня по имени Валентина.

По словам потерпевшей, особых ценностей в ноше не было, разве что паспорт. Мысль об украденном документе заставила женщину быстро прийти в себя и пуститься вдогонку за нахалкой.

- Все происходило в считанные секунды. Некогда было переживать за глаза, я продышалась за полминутки и пустилась бегом за этой женщиной. Нагнала ее метрах в 50 на углу дома, - вспоминает отважная омичка. - Когда бежала, похвалила себя за два года беговых тренировок. Каждое утро у меня часовая пробежка с разной интенсивностью, минут 20 я разминаюсь и двигаюсь медленно, затем перехожу на интенсивный, иногда изматывающий бег. Поэтому, наверное, так быстро и получилось догнать нахалку.

41-летняя Валентина, которая таким образом поддерживает себя в физической форме, впервые обрадовалась своей дисциплинированности в беговом любительском спорте. Ежедневные тренировки омичка не пропускала, и результат получился налицо.

- Когда бежала, кричала еще на всю улицу: помогите! Держите вора! Один мужчина, услышав мои крики, попытался остановить воровку, поравняшуюся с ним, да какое там. Скользко. Да и происходило все молниеносно, - продолжила Валентина.

Лишившаяся паспорта женщина, поняла, что кроме нее, никто не поможет, и сделала последний, решающий, рывок. Нагнала грабительницу и забрала сумку. Второй раз перепалки и не было. Возможно, впечатленная физподготовкой своей жертвы, рецидивистка сдалась без боя: сумку вернула сразу.

Добравшись до дома, пострадавшая омичка вызвала полицию. Правоохранители вычислили нападавшую быстро по камерам видеонаблюдения.

- Не ожидала, что так быстро ее поймают. Думала, раз сумка на месте, то искать особо не станут. Но сильно ошибалась. Правоохранители сработали буквально за час. Спасибо большое им! Просто мне теперь как-то боязно возвращаться домой, наверное, шоковое состояние сказалось, зато точно знаю, что преступница наказана, - подытожила Валентина.

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