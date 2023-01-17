И коня на скаку остановит: в Омске средь бела дня рецидивистка напала на женщину, но получила серьезный отпор

Фото: УМВД России по Омской области

Николай Некрасов как никогда был прав, описывая образ русской женщины: и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Так и произошло накануне на улице Омской в городе Омске.

О разбойном нападении в полицию заявила 41-летняя омичка. Женщина рассказала, что средь бела дня зашла в подъезд дома, где проживала, и была ограблена неизвестной.

- Омичка остановилась у лифта, в это время злоумышленница распылила ей в лицо содержимое аэрозольного баллончика, похитила сумку и попыталась скрыться, - уточнили в региональном управлении МВД.

Правда похитительница не ожидала, что фактически обездвиженная жертва сможет дать отпор. Потерпевшая, несмотря на действия баллончика, догнала преступницу и отобрала свою сумку. Задержать, к сожалению, обидчицу ей не удалось.

Зато это сделала полиция. Нападавшей оказалась ранее судимая жительница Чкаловского поселка. Теперь разбойница может сесть на 10 лет.