В Омске двое подростков на заказ сожгли машину за 6 миллионов рублей

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Минувшей ночью в центре Омска в одном из дворов сгорел автомобиль марки Range Rover. По горячим следам сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых в поджоге. Это 17-летний парень из Нефтяников и его 16-летний товарищ, который живёт в Чкаловском поселке. - Оба – школьники, ранее проблем с законом не имели, - прокомментировали в пресс-службе полиции Омской области.

Примерная цена такой машины составляет 6 миллионов рублей. Как пояснили сами парни на допросе, они выполняли платный заказ на поджог, заказчик им неизвестен. По информации омских СМИ, дорогостоящая иномарка принадлежит одному из депутатов омского Законодательного собрания.

Подростки заранее запаслись перчатками и зажигалкой, приобрели две канистры с бензином. Продумали многое, но про камеры видеонаблюдения, по которым их вычислили правоохранители, не подумали.

В полиции завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции устанавливают личность заказчика поджога.

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