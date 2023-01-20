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Происшествия20 января 2023 9:20

70-летний омич решил вложить в нефтяной бизнес пару миллионов, но прогорел на аферистах

Мошенники выманили у пожилого мужчины почти 2 млн рублей
Андрей ОБНОРСКИЙ
Дистанционных мошенников очень сложно найти.

Дистанционных мошенников очень сложно найти.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередной факт дистанционного мошенничества расследуют омская полиция. 70-летний пенсионер перевел аферистам почти 2 млн рублей.

А дело все в том, что омич просто хотел заработать. Ему пришло сообщение купить акции крупной нефтяной компании, потом позвонила женщина и объяснила, как внести аванс.

- Мужчина согласился: следуя указаниям звонившей, скачал приложение для удалённого доступа, с помощью которого, как позже выяснилось, мошенники отслеживали все его действия, - уточнили в УМВД России по Омской области.

Первое вложение составило 1,2 млн рублей, которые пенсионер взял в кредит. Когда он захотел вывести деньги, ему пояснили, что необходимо еще пополнить «кошелек». Тогда дедушка занял в банке еще 736 тысяч, но и их не хватило. Больше ему займ не одобряли.

Осознание афёры пришло позже, поэтому омич написал заявление полицейским.

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