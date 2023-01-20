Другие проходили мимо: в Омске упавшую на улице 75-летнюю старушку спас педиатр

Фото: Минздрав Омской области

Эта история должна задеть каждого. Для наглядности, можно представить себя на месте бабы Тани из Омска. Именно так представилась 75-летняя женщина, которая лежала ранним утром на тротуаре.

Все спешили мимо: кто-то на работу, на учебу, по делам. И вот такая человеческая бездушность могла стоить жизни пожилой омички. Как оказалось, бабушке требовалась помощь, так как по дороге на почту у нее закружилась голова, поднялось давление и она упала.

Историю рассказали в региональном минздраве, так как поинтересовался состоянием незнакомки лишь спешащий на работу врач-педиатр городской поликлиники №10 Сергей Песецкий

- Врач оказал первую помощь, находился рядом до прибытия бригады скорой помощи, надеемся, что у бабы Тани после стационарного лечения всё будет хорошо, - рассказали в ведомстве.

Омичей же просят внимательнее относиться к окружающим, ведь на месте бабы Тани мог быть кто угодно из числа тех, кто спешил по делам.

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