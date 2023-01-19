Цены на лекарства: какие медикаменты подорожали за последний год в Омской области

В 2022 году рост цен на лекарства был медленнее, чем в 2021-м. Фото: Даниил ОПАРИН

Омскстат опубликовал сравнительный отчет по ценам на лекарства в 2022 году. Согласно документу, в среднем медикаменты для лечения стали на 7,3% дороже.

При этом в списке жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств больше прочих прибавил в цене ацетилцистеин (средство от кашля): +21,8%. Знаменитый спазмолитик но-шпа подорожал на 14,1%, а аскорбиновая кислота – на 10,7%. Гипертоники теперь будут платить на 9,4% больше за эналаприл.

Нашлись в списке жизненно важных и упавшие в цене препараты. Доступнее на 14% стал антибиотик цефтриаксон. А тем, кто страдает изжогой, на 5,1% будет дешевле купить себе смекту.

В 2021 году рост цен был выше, в среднем по РФ он составил 10,8%.