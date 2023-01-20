Ветврач за взятку выписывал липовые справки мясозаготовителям Омской области

Уголовное дело ленивых мясников передано в суд. Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередное громкое дело в аграрно-промышленном комплексе: ветеринарный врач выписывал липовые справки предпринимателям для продажи мяса и молока.

Обвинение предъявлено не только самому специалисту, но и директору ООО «МПК МЯСКОМ». Еще четыре предпринимателя освобождены от уголовного преследования в связи с раскаянием.

- В 2017-2021 гг. ветеринарный врач получал от субъектов предпринимательской деятельности, включая второго обвиняемого, взятки в размере от 3 до 15 тыс. рублей ежемесячно на общую сумму 867 тыс. рублей за оформление ветеринарных документов, - уточнили в областной прокуратуре.

Сами фигуранты уголовного дела вину не признали. Их причастность к сговору будет оценивать Октябрьский суд Омска.

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