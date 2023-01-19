7 лет колонии грозит жителю Омска за контрабанду редких раков

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Пресс-служба омской транспортной полиции сообщила о завершении расследования уголовного дела жителя Омска, который пытался незаконно вывезти из страны 7 тонн редких ракообразных. Теперь омичу грозит 7 лет колонии. - Завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 58-летнего жителя Омска. Ему вменяют незаконное перемещение через Государственную границу РФ стратегически важных ресурсов, совершенное в крупном размере, - рассказали правоохранители.

В конце 2020 года мужчина погрузил почти 7 тонн ракообразных рода артемия в рефрижиратор и попытался вывезти из России. Необычный факт: водные организмы находились в стадии цист, то есть в форме одноклеточных под защитной оболочкой. В таком состоянии в неблагоприятных условиях ракообразные могли прожить и несколько лет. В указанном состоянии ракообразные заняли объем в 230 мешках.

Водителя задержали на погранконтроле в пункте «Ольховка» - сопроводительных документов не было.

- По данным управления на транспорте МВД России по СФО, государству был причинен ущерб на сумму свыше 6,37 миллионов рублей, - подытожили правоохранители. Теперь мужчине грозит 7 лет колонии и внушительный штраф - 1 миллион рублей.