Дважды задавили: омичка погибла под колесами сразу двух машин, пытаясь перебежать дорогу в неположенном месте

Место трагедии. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омске в четверг вечером, 19 января, под колесами автомобилей погибла 58-летняя женщина.

По предварительной версии, 50-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался по улице Госпитальной со стороны улицы Кемеровской в направлении улицы 10-й Ремесленной. В районе дома №88 он сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте слева на право по ходу движения. После этого на пострадавшую наехал автомобиль «Тойота Рав-4», за рулем которого находилась 53-летняя женщина.

Пешеход - 58-летняя женщина - скончалась на месте от полученных травм. Окончательные причины и обстоятельство трагедии сотрудникам полиции предстоит установить в ходе проверки.

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