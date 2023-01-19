Осторожно, дети: из-за наклюканного омича чуть не погибли двое детей

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омске вечером в среду, 18 января, пьяный омич спровоцировал ДТП, в котором пострадали три человека.

По предварительной версии, 45-летний водитель «Шевроле Ланос», будучи навеселе, во время движения по улице Волгоградской, со стороны улицы Кондратюка, в районе дома №56/1 вылетел на «встречку», где столкнулся с «Нивой». От удара «Шевроле» отбросило на проезжавшую мимо «Хонду».

В аварии пострадали пассажиры «Хонды» - 46-летняя женщина, 17-летний парень и 14-летняя девочка. Им понадобилась помощь медиков.

При медосвидетельствовании выяснилось, что омич, находивший за рулем «Шевроле», был пьян: алкотектор показал 0,849 мг/л в выдыхаемом воздухе.

- За допущенные правонарушения в отношении мужчины возбуждены административные делопроизводства по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения); по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения); по ч.1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего), - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Окончательные обстоятельства и причины происшествия правоохранители установят в ходе проверки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Омске пенсионер-рецидивист угнал сломанную иномарку

Пожилому омичу грозит до 5 лет колонии(подробнее...)