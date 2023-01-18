В Омске пенсионер-рецидивист угнал сломанную иномарку

Фото: УМВД России по Омской области

Житель Омского района оставил свой автомобиль в дворе одной из многоэтажек, но потом пожалел о своем решении.

Как рассказал 25-летний мужчина полицейским, он на время припарковал автомобиль «Тойота Платц», поврежденный в ДТП, вблизи жилого дома на улице Степанца. Сельчанин потом планировал забрать иномарку. Через полмесяца он все же приехал за машиной, но ее на месте не оказалось.

Оказалось, что бесхозное авто решил присвоить себе 73-летний житель села Воробьевка, который был ранее судим за кражи, хищение за кражи, хищение вверенного имущества, приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

Задержанный рассказал, что вызвал эвакуатор, чтобы забрать себе брошенную машину. Нашли иномарку полицейские нашли в Шербакульском районе.

В настоящее время на пенсионера-рецидивиста завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Мужчине грозит до 5 лет колонии.

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