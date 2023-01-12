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Происшествия12 января 2023 5:05

«Пересел на коленки пассажира»: пьяный омич катался со своей алкокомпанией на угнанном авто

Житель Омска угнал машину у товарища по застолью и закусился с экипажем ДПС
Виктория КОВЕРНЕВА
Парень 15 минут потратил на то, чтобы скрыться от ДПС, но сдался.

Парень 15 минут потратил на то, чтобы скрыться от ДПС, но сдался.

Накануне сотрудники Госавтоинспекции на улице Фабричной скрутили водителя автомобиля «Ниссан Куб». Операция по поимке нарушителя продолжалась в течение 15 минут, но 20-летний лихач не хотел сдаваться.

А дело всё в том, что парень был с признаками алкогольного опьянения, автомобиль угнал у товарища по пьянке, и за это время успел скрыться с места аварии, повредив «Мазду 6».

- Внимание он привлек тем, что покинул место ДТП после столкновения с другой машиной, двигался хаотично и выбросил из окна несколько бутылок, - рассказывают в ГИБДД.

Слежку за нарушителем устроил неравнодушный горожанин. Он-то и сдал полиции маршрут нарушителя.

- Находившийся за рулем 20-летний омич после остановки машины пытался пересесть на колени к впереди сидящему пассажиру и отрицал факт вождения, но позже признался в содеянном, - уточнили в ведомстве.

Теперь ему грозит 10 суток ареста, штраф за вождение без страховки. Также в полиции планируют завести уголовное дело за угон чужого имущества. Тогда омич может присесть на 5 лет.

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