Обчистил квартиру и угнал автомобиль: кавалер с сайта знакомств оставил жительницу Омска без имущества и в одиночестве

По словам мужчины, он просто решил покататься на внедорожнике, пока омички не было дома Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омске поместили под стражу мужчину, обокравшего свою новую возлюбленную.

Как рассказала полицейским 43-летняя омичка, в сентябре этого года на одном из сайтов знакомств она познакомилась с 40-летним мужчиной. Сначала были редкие встречи, а потом они съехались. В один из дней потерпевшая ушла на работу в больницу, оставив возлюбленного одного в своем частном доме. Вечером она вернулась домой, но там суженного не оказалось, как и иномарки в гараже. Кроме того, новый любовник прихватил с собой телевизор, колонки, шуруповерт и золотые украшения.

Задержали подозреваемого патрульные в Ленинском округе. Как оказалось, омич был ранее судим за кражу, угрозу убийством и пьяное вождение.

Мужчина на допросе рассказал, что просто решил покататься на внедорожнике возлюбленной, пока ее не было дома. Однако на улице Завертяева не справился с управлением и влетел в препятствие, после бросил авто и скрылся. Украденные золото и телевизор, по его словам, он сдал в ломбард. За них он смог получить лишь 10 тысяч рублей.

На данный момент на омича завели уголовное дело за кражу и угон автомобиля. На время расследования его заключили под стражу.

Напомним, ранее другой омичке не повезло в любви. Женщина отдала ухажеру миллион рублей, но так никогда с ним и не встретилась.

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