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Происшествия30 декабря 2022 5:30

Обчистил квартиру и угнал автомобиль: кавалер с сайта знакомств оставил жительницу Омска без имущества и в одиночестве

Омича, угнавшего авто и обокравшего квартиру возлюбленной, поместили под стражу
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
По словам мужчины, он просто решил покататься на внедорожнике, пока омички не было дома

По словам мужчины, он просто решил покататься на внедорожнике, пока омички не было дома

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омске поместили под стражу мужчину, обокравшего свою новую возлюбленную.

Как рассказала полицейским 43-летняя омичка, в сентябре этого года на одном из сайтов знакомств она познакомилась с 40-летним мужчиной. Сначала были редкие встречи, а потом они съехались. В один из дней потерпевшая ушла на работу в больницу, оставив возлюбленного одного в своем частном доме. Вечером она вернулась домой, но там суженного не оказалось, как и иномарки в гараже. Кроме того, новый любовник прихватил с собой телевизор, колонки, шуруповерт и золотые украшения.

Задержали подозреваемого патрульные в Ленинском округе. Как оказалось, омич был ранее судим за кражу, угрозу убийством и пьяное вождение.

Мужчина на допросе рассказал, что просто решил покататься на внедорожнике возлюбленной, пока ее не было дома. Однако на улице Завертяева не справился с управлением и влетел в препятствие, после бросил авто и скрылся. Украденные золото и телевизор, по его словам, он сдал в ломбард. За них он смог получить лишь 10 тысяч рублей.

На данный момент на омича завели уголовное дело за кражу и угон автомобиля. На время расследования его заключили под стражу.

Напомним, ранее другой омичке не повезло в любви. Женщина отдала ухажеру миллион рублей, но так никогда с ним и не встретилась.

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