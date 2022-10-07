Мелкая хулиганка: омский депутат Анна Степаненко отделалась штрафом в 500 рублей за дебош у соседской двери

Фото: Камила Адамсон

За свои девиантное поведение новоизбранный депутат Омского городского Совета Анна Степаненко получила штраф в 500 рублей. Об этом «КП-Омск» рассказала соседка народной избранницы Камила Адамсон, а позже изданию информацию подтвердили в региональном УМВД.

- 12 сентября в отдел полиции № 9 УМВД России по городу Омску обращалась жительница Центрального округа с сообщением о конфликтной ситуации и угрозах, поступающих от соседки. Проверка по данному факту завершена. В результате за нарушение общественного порядка омичка привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», - пояснили в пресс-службе полиции.

Напомним, конфликт между соседкам разгорелся еще в июне. Тогда Анна Степаненко набросилась на Камилу Адамсон на парковке жилого дома. Белокурой советнице гендиректора «Омскэлектро» – уроженке Свердловской области – не понравилось, как Камила поставила свою машину. По словам пострадавшей, Анна кричала на нее, унижала по национальному признаку и называла «понаехавшей».

Конфликт повторился в ночь на 12 сентября. Как раз в Омске завершились муниципальные выборы, где Степаненко и ее коллега по партии «Справедливая Россия – За правду» Наталья Астапчик одержали победу. А чуть позже стучали в дверь соседке и вызывали «поговорить». В этот момент в квартире находились дети, которые жутко напугались ночного скандала. Вся история конфликта была запечатлена на камеру видеонаблюдения.

После инцидента Камила Адамсон подала заявление в полицию. В городской думе пообещали рассудить действия муниципального депутата. Правда, заседание комиссии по этике до сих пор не состоялось. На минувшем пленарном заседании было объявлено о назначении Степаненко председателем фракции «Справедливая Россия – За правду» в Горсовете, но спустя пару часов озвученная информация была опровергнута в телеграм-канале регионального отделения партии.

К слову, историю о разборках омского депутата с соседкой доложили главе СК России Александру Бастрыкину, который поручил региональному следкому разобраться в ситуации.