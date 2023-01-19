«Вода отличная, лед крепкий»: омичи отметили Крещение массовым погружением в холодную воду

Фото: Наталья ВИРКУНЕН

В святой праздник для всех христиан Крещение Господне в Омске завершились все традиционные мероприятия. Не до сна, правда, сегодня организаторам купелей. Так, например, на Зеленом острове любителей зимнего спорта клуба «Моржи» предупредили о ночном дежурстве. Якобы для безопасности, чтобы никто ненароком в прорубь не залез.

К слову, на запрещенном к купанию Зеленом острове сегодня было многолюдно. По оценкам местных дежурных, в первой половине дня их проруби посетили более тысячи человек. Здесь было организовано всё: теплые палатки для согрева и смены одежды, сотрудники МЧС, полиции и даже бригада скорой помощи. Купели оборудованы специальными деревянными поручнями, а подход к ним застелен соломой. Сам лёд периодически посыпался песком для безопасности верующих.

Фото: Наталья ВИРКУНЕН

- Вода отличная. Лёд крепкий. Да и вообще, сегодня погода тёплая, грех не окунуться, - прокомментировал Анатолий С.

У многих пришедших ненароком возникал вопрос: почему же это место не рекомендуют в МЧС? Вроде и лед не рыхлый, и организовано всё как положено.

Фото: Наталья ВИРКУНЕН

- Я вот не понимаю, зачем мне ехать в район или платить 500 рублей какому-то частнику, если здесь очень комфортно и безопасно, - задал риторический вопрос корреспонденту «КП-Омск» омич Виталий Найденов.

Действительно, на первый непрофессиональный взгляд купели, организованные на Зеленом острове, выглядели весьма безопасно. Тем более, здесь часто тренируется тот самый любительский клуб «Моржи».

Нашим скромным собеседником стал 73-летний Владислав. Он всего лишь четыре месяца занимается моржеванием, но за этот короткий период ему удалось восстановить свое здоровье.

Фото: Наталья ВИРКУНЕН

- Вчера одна из ведущих все мои проблемы перечислила и сказала, что таким как я нельзя заниматься моржеванием. Тем более в пожилом возрасте. Как видите, чувствую я себя замечательно. Кажется, за эти четыре месяца я помолодел лет на 30, - поделился спортсмен.

В преддверии Крещения медики и спасатели выпустили ряд рекомендаций по погружению в купели. Да и в целом, по региону были организованы масштабные дежурства. По данным МЧС, во время крещенских купаний на посту было больше 300 человек, 110 единиц различной техники, в том числе и судно на воздушной подушке МЧС России.

Фото: Наталья ВИРКУНЕН

Также 19 января во всех храмах прошли службы. Корреспондент «КП-Омск» побывал в Успенском соборе. Здесь состоялась праздничная литургия. Многие омичи приходили в церковь, чтобы поставить свечки, а также набрать святой воды.

Фото: Наталья ВИРКУНЕН

- У нас это семейная традиция. 7 января и на Крещение мы всегда ходим в церковь. Детей обязательно с собой берем, чтобы они с детства приучались чтить свою религию, - поделилась Мария Смирнова.

Фото: Наталья ВИРКУНЕН

За правопорядком внутри и снаружи храма наблюдали сотрудники полиции. Служба завершилась около 19.00, но в собор продолжали приходить люди.

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