С праздником Крещения Господня!

О Великом водосвятии мы беседовали с настоятелем Храма святого Иоанна Предтечи в городе Омске, кандидатом исторических наук, пресс-секретарем Омской епархии протоиереем Димитрием.

- Праздник Крещения всегда связывается с возрождением через омовение. Он говорит о покаянии и изменении жизни человека. Расскажите, пожалуйста, об истории этого праздника.

- Крещение Господне - один из важнейших христианских праздников, который восходит к событию, описанному в Евангелии, когда Господь пришел на берег реки Иордан и принял крещение от пророка Иоанна Предтечи. Иоанн Креститель за полгода до Богоявления начал свою просветительскую миссию. Проповедник призывал людей раскаяться в своих грехах и пройти обряд крещения через омовение в водах реки Иордан. В иудейской традиции есть такое понятие, как ритуальное омовение, когда человек с помощью воды избавляется от скверны. Иоанн Креститель считал, что, омывая речными водами тело, нужно омыть и душу водами истинного покаяния, ведь скверна не только снаружи, часто она исходит изнутри человека. Он соединил покаяние, раскаяние в своих грехах с ритуальным омовением в иудаизме. В этом было определенное новаторство Иоанна Крестителя. Все приходившие к Иоанну креститься, стоя в воде, вслух каялись в своих грехах и принимали от него Крещение. Происходило осознание грехов, раскаяние и в какой-то мере исправление человека. В этот момент и Господь приходит к Иоанну Крестителю с просьбой окрестить Его, как мы видим это на картине Александра Иванова «Явление Христа народу». Здесь мы задаемся вопросом: зачем, ведь в отличие от других людей Он не нуждался в очищении от грехов? Иоанн Креститель останавливает Христа: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» Тем не менее, Господь убеждает его совершить над Ним Крещение. Чтобы освятить через это действие мир, во грехе лежащий, и чтобы подать пример верующим в Него. Сама вода освятилась от того, что в нее вошел Господь. И сегодня при освящении воды в молитвах, на мой взгляд, мы как бы напоминаем ей каждый год, что она сподобилась посещению самого Господа, таким образом, происходит некая реновация.

Приходившие к Иоанну креститься намеревались изменить свою жизнь. Это же намерение должно присутствовать и в душах тех, кто приходит к крещальной купели сегодня. Человек не просто заявляет о решении начать новую жизнь, он получает благодать, чтобы начать эту новую жизнь во Христе, выходит из купели Крещения новым человеком, наследником жизни вечной. С этого момента ему открыт путь для спасения, для усвоения спасающей благодати, которую дает нам Господь.

- Главное - не растерять благодать, данную в Крещении. Как это сделать?

- В первую очередь - стараться противостоять греху, бороться со своими страстями и наклонностями. Есть такая молитва священнику при рукоположении - «Божественная благодать, всегда немощных врачующая и оскудевающих восполняющая». То есть Божественная благодать врачует немощи, восполняет человеческие несовершенства и, соответственно, преображает наше человеческое естество. Божественная благодать подается в церкви - в таинствах, исповеди, покаяниях, помощи ближнему. Человек принял таинство крещения, пообещал Господу добрую жизнь, но сам он не сможет ее сохранить без помощи Божьей. Божественная благодать не дается раз и навсегда. Человек грешен, он будет падать, но он должен знать, где источник Благодати, чтобы восполнить ее. Поэтому мы обязательно проводим беседы перед таинством Крещения, объясняем, что креститься - это все равно, что посеять огород, принесет ли он плоды - это зависит от многих действий. Над этим полем человеческой души надо трудиться, ведь в душе все время происходят разные состояния - борение, сомнения, восстания…

И, конечно же, посещения храма один раз в год в Крещение Господне недостаточно, мы ждем людей в церкви каждый день круглый год.

- О традициях на Крещение Господне существует много мнений и разговоров на эту тему. Отец Димитрий, как правильно использовать святую воду?

- Праздник Крещения Господня - один из самых чтимых и посещаемых праздников в храмах, с которым могут сравниться, пожалуй, только Светлое Христово Воскресение (Пасха) и Рождество Христово. Люди приходят в храм помолиться, взять святой воды. Вода раздается в храмах невозбранно, и в ту посуду, которую приносят верующие, и в ту, которая есть в храмах. При этом мы должны понимать, дорогие братья и сестры, что великая святыня требует от нас соответствующего отношения. Каждый год служители церкви напоминают о том, что к святой воде необходимо подходить с благоговением не только когда собираешься пить, но и тогда, когда собираешься ее брать. Главное условие - емкость должна быть чистой, не содержащей остатки другой жидкости. Не стоит кощунствовать и брать для этого бутылки из-под спиртосодержащих напитков, пива, лимонада. Исключение - бутыли из-под минеральной воды. Святую воду можно пить, окроплять жилище, омываться ею.

Небольшого количества воды будет вполне достаточно, чтобы хранить ее дома и по мере необходимости пить, подливать в другую, тем самым освящая и ее. Так что этот источник неиссякаем, если мы относимся к нему с верой, почтением и благоговением.

Надо понимать, что святая вода - это не магическое какое-то вещество. Чем магия отличается от таинства церкви? Магический обряд, считается, сам по себе действенен, независимо от человека, хотя мы прекрасно понимаем, кто источник этой «магии». А таинство церкви действует по вере человека, оно возвышает его и не служит на сиюминутные, греховные потребности. Святая вода служит возвышению человека, чтобы он веровал, исцелялся телесно, но вместе с тем - чтобы происходило и просвещение духовное. Есть свидетельства людей, которые получили исцеление от сложных болезней кожного и внутреннего характера с помощью святой воды, но когда человек омывался с верой.

- Отец Димитрий, что такое Агиасма?

- Агиасма - это вода, освященная в праздник Крещения Господня, в переводе с греческого означает «великая святыня». Часто Крещенской называют воду, которую освятили именно 19 января, а воду, освященную накануне, называют Богоявленской. На самом деле вода в эти два дня освящается одним и тем же чином, обладает одними и теми же свойствами и иначе называется Великая Агиасма. Различное отношение к святой воде, освященной 18 и 19 января, обусловлено исторически. 18 января на Руси вода освящалась, как правило, в храмах, а 19 числа после Литургии священник крестным ходом вместе с приходом шел на иордань - реку, озеро, к источнику - и там освящал воду для всех. Поэтому возникло это неправильное мнение: тут у нас Агиасма, а тут что-то иное. На самом деле никакого различия в воде нет. Тем более сейчас, когда в городах одно централизованное водоснабжение. И 18, и 19 января читаются одни и те же молитвы, один и тот же крест погружается в воду, один и тот же священник проводит службу - все это Великое водосвятие, и не вода имеет абсолютно никакого различия. Главное - относиться к ней с верой, почтением и благоговением.

Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляем вас с одним из важнейшим мироспасительным праздников — Крещение Господне и Богоявление!

В этот день мы воспоминаем, как Господь Иисус Христос принял крещение от рук Пророка и Предтечи Иоанна в водах Иордана.

Желаем, чтобы это духовное обновление, которое подается в празднике Крещения Господня, всегда было с вами, чтобы вы всегда омывались таинствами церкви, с верою и благоговением употребляли святую воду для исцеления душевных и телесных недугов. И чтобы Великая святыня всегда пребывала с нами и послужила всем нам во здравие души и тела.

Пусть этот праздник станет для нас временем духовного обновления, просвещения душ и сердец и преображения внутреннего мира.