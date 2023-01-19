С 10 января скандальную омскую стримершу Кипишную снова поставили на учет

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Омскую стримершу, прославившуюся на всю Россию тем, что угостила ребенка пивом в эфире, снова вернули на учет в полицию. Внимание органов Настя снова привлекла, когда снимала очередное видео, а третий ребенок, еще совсем младенец, заливался при этом громогласным плачем. Зрители посчитали, что такое отношение со стороны матери недопустимо, поэтому начали массово жаловаться на поведение горе-матери.

Кроме того, жесткие стримы Кипишной посмотрел и глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он дал поручение провести органам следствия дополнительную проверку исполнения родительских обязательств. Видимо, причины нашлись - с 10 января семья Анастасии, а это еще муж и трое детей, снова состоят на профилактическом учете полиции. Об этом сообщает Город55 со ссылкой на внутренний источник в мэрии Омска.

Анастасия уже находилась под надзором правоохранительных органов, но 16 декабря прошлого года ее сняли с профилактического учета «в связи с прекращением отрицательного влияния на детей». Возраст малышей составляет 6 лет и 4 года, последнему ребенку Коленцовой 8 месяцев.

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