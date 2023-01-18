Вывоз снега фиксирует ГЛОНАСС: омская мэрия прокомментировала сомнения горожан по количеству убранного снега

Накануне Омск облетела новость о том, что с городских улиц было вывезено 20 тысяч КАМАЗов снега. Омичи прикинули, что это очень много, и засомневались - правдива ли эта цифра. Глава управления городского хозяйства и благоустройства Галина Зурнаждан прокомментировала данные. За всю зиму было вывезено 248 000 кубометров снежной массы на шесть специально отведенных полигонов. На минуточку, это вдвое больше названной цифры. Из расчета, что в кузов большегруза входит 6,6 кубометров, количество машин переваливает за 37,5 тысяч.

- 11 476 кубометров снега мы вывези только за последние сутки, - рассказала Галина Максимовна.

К работе привлекается разная техника разной грузоподъемности, зачастую - взятая в аренду у коммерсантов, своей не хватает.

- Каждый рейс принимается и записывается в журнале. Прежде чем мы привлекаем технику, замеряем и актируем объем кузова, фиксируем все. Каждая машина подключена к системе ГЛОНАСС. Просто так никто не работает. Цифра не может быть выдуманной. Плюс, у нас оплата сотрудникам идет не за часы работы, а за кубо-километры, - завершила свои доводы главная омская дорожница.

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