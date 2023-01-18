Галина Зурнаджан: «Если мы где-то не успеваем, это не значит, что мы не работаем»

Фото: Евгения ГУСЕВА

18 января начальник управления городского хозяйства и благоустройства Галина Зурнаджан рассказала о работе омских дорожников. После обильных снегопадов в городе продолжается вывоз снега.

- Основной снег выпал на праздничные дни. Это не было для нас неожиданностью. Мы подготовили технику на праздничные дни, подготовили запчасти. Мы отработали все просыпка, прометание дорог первой категории. На сегодня составлен график вывоза. 350-354 единиц техники работает. С 10 января привлекаем технику сторонних организаций. В последнее время мы вывозим не менее 11 тысяч кубометров.

Чиновница также заверила омичей, что все дороги будут очищены. Сейчас работы производятся на главных магистралях, а уже с 26 января техника зайдет на остальные улицы.

- Если мы где-то не успеваем, это не значит, что мы не работаем, - отметила начальник УДХБ.