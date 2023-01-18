Предвесеннее обострение: в Омской области между женщинами произошла поножовщина, драка, грабеж

Фото: Иван ВИСЛОВ

Накануне в Омской области в деревне Большое Озеро случился серьезный конфликт между двумя знакомыми женщинами. 32-летняя жительница села Павлодарка нанесла раны ножом 36-летней оппонентке. Что между собой не поделили омички, не сообщают.

- Подозреваемую в нападение задержали и изъяли орудие преступление - два ножа. Пострадавшую доставили в больницу, - сообщает пресс-служба полиции Омской области.

И это не единственный случай, когда женщины совершенно непривычным способом выясняли отношения между собой. Кормиловский районный суд вынес приговор 47-летней женщине, которая обвинялась в мошенничестве в отношении матери своего возлюбленного.

- По версии следствия, гражданский супруг обвиняемой попал в больницу. Тогда она решила воспользоваться моментом и пришла к его матери, чтобы заполучить принадлежавший пенсионерке автомобиль «Мерседес-Бенц МЛ-350». Она пояснила, что для мужчины необходимы дорогостоящие лекарства и поэтому машину надо продать. В результате мошенница незаконно завладела иномаркой стоимостью 410 тысяч рублей и документами на нее, - сообщают правоохранители.

Суд признал женщину виновной в преступлении и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима.

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