Полигон раздора: подравшиеся чиновники из Знаменского района рассказали свои версии конфликта

Фото: Администрация Знаменского района во Вконтакте

Конфликт, произошедший между главой Знаменского района и мэром Знаменки, разросся до федерального масштаба. История о драке, которая закончилась сотрясением мозга одного из участников, потрясла всех. Делом занимается региональное управление Следственного комитета, но вот стороны стычки уже привели свои версии раздора. Руководителей из района Омской области «КП-Омск» охарактеризовали коллеги и местные жители.

Затянувшийся конфликт

Получивший сотрясение мозга 64-летний Геннадий Андреев, который руководит Знаменским сельским поселением, признался «ОмскИнформу», что отношения с главой района у него натянуты давно. В этот раз при сельском сходе в деревне Киселево давнишние претензии переросли в рукоприкладство.

– Я сказал: «Ты развалил водоканал под корень. Создал МУП, который за год накопил 30 млн рублей долга, заработал уголовное дело. Непонятно, где сейчас руководитель организации». Произошел разговор на повышенных тонах, но без матов и взаимных оскорблений, - пояснил Андреев.

Но тут случилось так, что позвонил начальник местной полиции и уточнил количество мусора, завезенного на местную свалку из других районов. По словам Андреева, в этот момент всё и началось.

– Только я отключил телефон, мне тут же прилетает удар в височную часть. Левой рукой Максимов хватает меня за грудки, а правой рукой наносит второй удар. От второго удара сбилась кожа на виске, на землю потекла кровь. Местный житель Вячеслав Шарков и депутат Анатолий Струков оттащили его от меня, - рассказал подробности глава Знаменки.

Как итог, сотрясение мозга и больничная койка.

«Всегда говорил открыто»

Своим впечатлением от общения со знаменскими руководителями поделился депутат Заксобрания Омской области Константин Ткачев.

Народный избранник завсегдатай северной части региона. Он часто посещает «богом забытые» деревни и рассказывает о проблемах в соцсетях. Каждого главу он знает лично, поэтому его не удивила ситуация в Знаменском районе.

- Максимов в общении со мной вел себя достаточно корректно, в отличие от предыдущего главы, который кидался на меня с кулаками. Видимо, там такая аура знаменская, что очень любят махать руками. При знакомстве мне он показался недостаточно посвященным во все проблемы района, - охарактеризовал главу района Константин Ткачев.

А вот мнение на счет пострадавшего Андреева у регионального депутата совсем иное. Человек старой закалки ему приглянулся с первого рукопожатия.

- Понравился он мне своим беспокойством, он всегда открыто говорил о проблемах, которые существуют в Знаменке. Я знаю, что у них были противоречивые мнения по поводу отопления, по поводу закупки угля. И, кстати говоря, народ, народ очень поддерживает именно главу Знаменского сельского поселения. Чувствуется, что мужик действительно переживает за село и за людей. Он честно и открыто отвечал на мои вопросы, признавал свои недоработки, - прокомментировал депутат.

Официальная встреча

Более сухо рассказал историю конфликта сам глава Знаменского района Сергей Максимов. Своей версией он поделился с НГС55.

Максимов подчеркивает, что в ходе встречи с жителями села, где и произошла драка, Андреев постоянно вмешивался в разговор и перебивал.

— В ответ на замечания Андреев Г. М., осознавая, что это официально-публичное мероприятие, начал публично оскорблять меня как должностное лицо, обвиняя меня в воровстве, создании муниципального унитарного предприятия «Знаменское ЖКХ» и развале района, при этом призывая и обвиняя присутствующих депутатов Знаменского районного Совета в бездействии, необходимости «забрать район» и отстранить меня от занимаемой должности главы Знаменского муниципального района, — пояснил Максимов, уточнив, что всего лишь оттолкнул от себя назойливого собеседника.

«Все злые на него»

После конфликта местные депутаты, которые и избирали Сергея Максимова на должность, подготовили петицию об освобождении кресла главы района. А среди местных жителей уже поползли обсуждения.

Как рассказала «КП-Омск» местная жительница Ольга С., руководителем района в муниципалитете довольны не многие. Проблемы с водой, отоплением, дорогами делает народ более озлобленным. А сейчас еще и такой конфликт.

- Все злые на него. Например, на Новый год в центре ёлку не поставил. Местным даже не было, куда сходить и зарядиться праздничным настроением. А в администрацию к нему как придешь, вечно выгоняют, он никого не принимает. Мы не понимаем, для чего такой руководитель, которому плевать на свой народ, - негодует Ольга.

Чем закончится эта история, вероятнее всего, сообщить Следственный комитет, тем более, что депутат Госдумы РФ Сергей Каргинов направил обращение главе федерального ведомства Александру Бастрыкину о взятии ситуации на личный контроль.

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