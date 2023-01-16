Молодой глава района избил до сотрясения мозга пожилого мэра из Омской области

Фото: официальный сайт Знаменского района

Жестокая драка с сотрясением мозга у одного из участников конфликта произошла на севере Омской области. Инцидент произошел в злосчастную пятницу, 13 января, сообщает один из омских пабликов. Новость тут же разлетелась по всему региону. Как выяснилось, 47-летний глава Знаменского района Сергей Максимов избил 64-летнего мэра Знаменки Геннадия Андреева. Последний сейчас после полученных ударов находится в медучреждении. Конфликт произошел в тот же день, когда руководители решили заслушать при личной встрече жалобы и нарекания жителей деревни Киселево Знаменского района.

Людей интересовало благоустройство территории возле строящейся церкви, а потом некто хотел разузнать, когда же в поселении проведут ремонт водонапорной башни. Из-за ее частых поломок люди неделями сидят без воды. Тут-то и завязался спор между руководителями, который постепенно перерос в драку. Молодого руководителя не смутила разница в возрасте, и найти иные аргументы в пользу своей точки зрения он не смог. А 64-летнему мэру ответить в этой плоскости стало нечем. В итоге Андреев оказался на больничной койке. К слову, очевидцы утверждают, что удары молодой руководитель наносил из-за спины.

– Глава Знаменского района напал со спины и нанес два удара в височную часть. Сейчас Геннадия Андреева везут из Тарской больницы, где ему делали МРТ. По результатам обследования было диагностировано сотрясение мозга. Вероятно, сейчас он уже находится в палате Знаменской ЦРБ, куда был госпитализирован, – рассказала сотрудник администрации поселения РИА Омск-Информ.

По прошествии нескольких дней в СМИ остальные депутаты райсовета подтвердили, что драка- не фейк, избиение случилось. Также районные избранники народа обращение к Совету Знаменского муниципального района с просьбой о досрочном прекращении полномочий молодого главы района Сергея Максимова. Сейчас в инциденте разбирается региональное управление следственного комитета. К вопросу подключился губернатор.

- Считаю, не стоит рассматривать произошедшее в политической плоскости — вижу, такие попытки уже предпринимаются. Думаю, что прежде всего нам стоит дождаться результатов расследования, а не поддаваться эмоциям, - написал Александр Бурков в своем телеграм-канале.

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