Четыре тысячи омичей отдали мошенникам почти миллиард рублей в 2022 году

За две недели 2023 года на удочку аферистов попались 75 омичей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Плодотворным стал 2022 год для мошенников. Трудно определить их местоположение, но известно одно: 4 396 омичей самостоятельно перевели аферистам 772,8 млн рублей. Такие данным приводит областная прокуратура.

Но несмотря на все материалы СМИ, информацию по телевизору и аудиорекламу, где полиция призывает не доверять звонкам неизвестных, люди продолжают вестись на их удочку. Хорошая психологическая подготовка и немного убедительности в голосе собеседника приводят в ужас жертву, когда она слышит о потере кровных сбережений.

К слову, за две недели текущего года потерпевшими от действий дистанционных мошенников стали 75 человек, теперь полиция ищет подозреваемых, которые заполучили 14 млн рублей.

- Прокуратура Омской области напоминает о необходимости быть бдительными и не доверять незнакомым лицам, которые под различными предлогами уверяют вас предоставить им реквизиты банковских карт и счетов.

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