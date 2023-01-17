«Вы великолепны, поздравляем!»: в Омской области мошенники закружили голову парню и выманили 73 тысячи рублей

Фото: пресс-служба полиции УМВД России по Омской области.

Накануне 30-летний житель Знаменского района Омской области потерял 73 тысячи рублей, согласившись на работу в мессенджере. Поначалу условия были простыми: несколько дней мужчине предлагали лайкать различные объявления продавцов, на мобильной торговой платформе, помогая продавцам увеличить количество просмотров товара, получая по 50 рублей за каждый. Сначала он заработал 500 рублей. «Работодатель» не скупился на похвалу, называя работу мужчины великолепной. Когда новый сотрудник потерял бдительность, ему поступило задание следующего, уже более доходного уровня.

Фото: пресс-служба полиции УМВД России по Омской области.

- Необходимо было оплачивать покупку товаров, опять же для создания активности и повышения уровня популярности продавца, а после этого получать обратно свои деньги и оплату за выполненную работу. За первую «покупку» на 920 рублей потерпевшему также вернули потраченную сумму и почти 300 рублей – сверху, - сообщили правоохранители.

Фото: пресс-служба полиции УМВД России по Омской области.

Таким образом, мошенники вошли в доверие - мужчина даже бровью не повел, когда позже оплатил еще несколько товаров на 73 000 рублей.

- После чего ему поступило сообщение от «работодателя», что эти деньги заморожены, а чтобы их вывести, необходимо дополнительно пополнить банковский счет. Сделать это мужчина из-за отсутствия денег не смог, а на следующий день доступ в приложение и вовсе был ему закрыт, - добавили в пресс-службе полиции УМВД России по Омской области.

Фото: пресс-служба полиции УМВД России по Омской области.

Поняв, наконец, что его обманули, парень обратился в полицию. Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

Фото: пресс-служба полиции УМВД России по Омской области.

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