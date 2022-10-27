В Омской области предприимчивые сельчане пойдут под суд за мошенничество с землей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске СУ УМВД по Омской области завершили расследование уголовного дела в отношении двух мужчин. Их обвиняют в мошенничестве с земельными участками. Ущерб от их действий составил 9,6 миллионов рублей.

По предварительной версии, 34-летний индивидуальный предприниматель, проживающий в Кормиловском районе Омской области, создал себе репутацию юриста в области земельного права, который занимается коммерческой деятельностью. Этому поверили и односельчане злоумышленника.

В один момент, когда дела пошли совсем плохо, он сделал себе поддельные документы и решил приобрести право на чужое имущество, среди которого было и муниципальное.

В свои дела предприимчивый сельчанин втянул 34-летнего приятеля. Они оба знали, что после смерти семерых жителей Кормиловского района, которые владели долями земельного участка, никто из из родственников в наследство не вступил. В связи с этим два злоумышленника подделали решение местного районного суда, благодаря чему 7/19 долей того самого участка были в собственности одного из них.

Поддельные документы использовали обвиняемые позже для регистрации прав собственности на себя. Своими действиями предприимчивые омичи нанесли ущерб в 2,3 миллиона рублей администрации Кормиловского района.

- Кроме того, 34-летний сельчанин обвиняется в совершении еще шести фактов мошенничества. Общая сумма ущерба, причиненного как законным владельцам, так и добросовестным покупателям, составила 7,3 миллиона рублей. По мнению следствия, он также изготовил пакеты поддельных документов на доли в трех земельных участках сельскохозяйственного назначения. В дальнейшем продал их двум местным фермерам, - сообщили в ведомстве.

В качестве возмещения причиненного материального ущерба суд наложил арест на имущество злоумышленников - 6 земельных участков, 5 авто, 2 нежилых помещения.

В настоящее время уголовное дело по статье «Мошенничество» передано на рассмотрение в Кормиловский районный суд

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