В Омской области стартовал ежегодный подсчет животных, на которых позволено охотиться

180 омских лесничих и охотоведов начали ежегодный зимний подсчет охотничьих ресурсов в Омской области. Специалисты должны пройти 21 тысячу километров лесных угодий - как доступных, так и заповедных, и по итогам точно указать, сколько животных обитает на этой территории.

- Учету подлежат лось, косуля сибирская, благородный олень (марал), дикий северный олень лесной популяции, рысь, кабан, волк, лисица, корсак, куница лесная, хорь степной, росомаха, горностай, колонок, белка, заяц-беляк, заяц-русак, соболь, рябчик, тетерев, глухарь, белая и серая куропатки, - прокомментировали в минприроды региона.

Этап полевых работ стартовал 15 января и продлится до 1 марта 2023 года, после обработки до 1 апреля 2023 года будет рассчитана общая численность всех учитываемых видов охотничьих ресурсов. От этой цифры и будут отталкиваться, чтобы установить квоты на охоту в зимний сезон 2023-24 годов.

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