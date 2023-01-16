В Омской области задержали браконьера, застрелившего трех сибирских косуль

Фото: УМВД России по Омской области

В Крутинском районе Омской области завели уголовное дело о незаконной охоте на косуль.

Накануне в ходе рейда в Крутинском районе инспектор БУ «Управление по охране животного мира» обнаружил след авто, который привел его к месту забоя двух косули, и обратился в полицию.

Как выяснили правоохранители, 33-летний житель села Искра Называевского района приехал ночью в лес, чтобы поохотиться. Там он обнаружил и застрели при помощи охотничьего ружья трех сибирских косуль. Разделанные туши диких животных были найдены в доме мужчины. В ходе обыска у сельчанина были изъяты три шкуры, 12 копыт, внутренний сбой, нож и мясо животного

Вред, причиненный браконьером животному миру Омской области, составил 360 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в декабре прошлого года в Омской области задержали еще одного мужчину, решившего незаконно поохотиться на косуль.

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