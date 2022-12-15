Снова браконьер: в Омской области охотинспектор поймал очередного убийцу косуль

Фото: БУ «Управления по охране животного мира» Омской области.

В Омской области пресс-служба областного БУ «Управление по охране животного мира» сообщила об очередном случае браконьерства. Накануне в дежурную часть обратился охотинспектор. Он остановил на дороге иномарку, в багажнике которой мужчина перевозил три туши косули сибирской.

- Прибыв на место, правоохранители установили личность водителя. Им оказался ранее несудимый 28-летний житель Называевска. По предварительным данным, незаконной охотой парень занимался в лесном массиве в двух километрах от села Покровка. У подозреваемого изъято незарегистрированное охотничье ружье «ИЖ-58М» 12 калибра, 1 патрон, 3 туши косули, рюкзак с вещами, фонарь, автомобиль, пластиковое корыто. Дознавателем назначено проведение баллистической, ветеринарной, дактилоскопической экспертиз, — пояснили специалисты БУ «Управления по охране животного мира».

Материальный ущерб после тройного убийства нежных животных составляет 440 000 рублей. За незаконную охоту омичу грозит до двух лет лишения свободы. Дело вскоре будет направлено для судебного рассмотрения.