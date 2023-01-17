В Омске под суд пойдут гопники, изнасиловавшие и ограбившие женщину прямо на улице

В какой части города произошло нападение на женщину, в следкоме не сообщают. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Омске завершилось расследование уголовного дела двух молодых омичей. Ночью 11 июля приятели после алкогольных возлияний встретили женщину. Несмотря на разницу в возрасте - потерпевшей 44 года - 28-летний омич и его 21-летний приятель надругались над женщиной прямо на улице. Напоследок у несчастной еще и мобильный отобрали.

- Когда злоумышленники скрылись, их жертва обратилась в полицию и подробно описала приметы насильников. На следующий день их задержали и поместили под стражу. Известно, что старший из обвиняемых ранее уже был судим, - сообщила в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

В ближайшее время фигуранты окажутся на скамье подсудимых в Советском районном суде. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

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