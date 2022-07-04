Рецидивиста из Омска отправили в СИЗО за изнасилование за гаражами несовершеннолетней

Фото: СУ СКР по Омской области

Очередной вопиющий случай жестокости и безнравственности произошел на улице Бульварной в Омске. Неизвестный затащил за гаражи беспомощную девочку и изнасиловал. О заведении уголовного дела рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Как вспоминала жертва, все произошло мгновенно. Мужчина набросился на проходящую мимо 17-летнюю омичку и утащил за гаражи.

- Схватил ее левой рукой за шею, а правой рукой прикрыл рот, после чего увел потерпевшую за один из гаражей, где совершил насильственные действия сексуального характера, - уточняют в пресс-службе ведомства.

С места преступления трус сбежал, но полицейским удалось его вычислить. Как оказалось, это ранее неоднократно судимый, в том числе за изнасилование, 33-летний омич.

Сейчас он помещен в СИЗО. За покалеченную психику ребенка ему грозит до 15 лет лишения свободы.