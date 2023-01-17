В Омске подорожали хлеб и подешевел сахар

В декабре 2022 года начали значительно дорожать овощи. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области в 2022 году замедлились темпы инфляции, она даже отмечалась уровнем ниже, чем в целом по стране. А вот ценообразование товаров народного потребления продолжает удивлять местных жителей.

Минувшей осенью региональный минсельхоз заявил о снижении стоимости хлеба. Такая ситуация должна была сложиться из-за низкой закупочной стоимости зерновых, а также положенных субсидий хлебопекам. Многие скептически отнеслись к этой новости, напоминая чиновникам о сопутствующих «компонентах» данного товара в виде ГСМ и других затрат. И не прогадали. В декабре этот товар подорожал на 0,2%.

- Стоимость минимального набора продуктов питания по Омской области в конце декабря 2022 года составляла 4963,40 рубля в расчете на месяц. По сравнению с концом ноября 2022 года его стоимость повысилась на 0,4 процента, с начала года – на 2,8 процента, - пишет Омскстат.

Да и в целом, целый ряд товаров поднял ценники вверх как минимум на 0,2%. Так, например, почти на 42% подорожали огурцы, на 26% репчатый лук, на 9% чеснок и на 5,4% картофель.

В пределах 4% увеличились в стоимости куриные яйца, мясо индейки и овощные консервы. Зеленый чай и стерилизованное молоко также стали стоить дороже.

Правда, есть и положительная динамика. Например, апельсины упали в цене на 8,3%, сахар - на 6,3%, а также крупы в пределах 8%.

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