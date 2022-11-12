В Омской области на 77% взлетели цены на помидоры

Продукты и бытовая химия продолжают дорожать с каждым днем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне Омскстат представил данные о росте цен на потребительском рынке товаров и услуг в октябре 2022 года.

В среднем в октябре цены выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. В октябре 2021 года рост составил 1,1% к показателям предшествующего месяца.

Фото: Омскстат

По данным статистического ведомства, продукты в Омской области подорожали в среднем на 0,1%. Сильнее всего выросли цены на свежие помидоры - на 77,3%. Дороже стали и другие овощи и фрукты - бананы (на 14,9%), виноград (на 13,8%), апельсины (на 12,1%), свежая зелень (на 6,8%), репчатый лук (на 6,5%).

Статистики отмечают рост цен в диапазоне от 2,7% до 8,7% на рыбу и морепродукты, колбасные изделия (сосиски, сардельки), куриные окорочка, зеленый чай, кетчуп, шоколадные конфеты, хлопья из злаков, а также на черный перец (горошек).

При этом в октябре снились цены на часть плодоовощной продукции - яблоки (на 9,4%), морковь (на 9,3%), лимоны (на 8,0%), сухофрукты (на 4,4%), груши (на 4,2%). Дешевле стала и гречневая крупа - на 7,6%. Подешевели какао и натуральный кофе - на 6,2% и 3,5% соответственно.

На 3,4% упали цены на охлажденную и мороженую курицу, и на 3,2% - на свинину (кроме бескостной).

Фото: Омскстат

Непродовольственные товары подорожали на 0,3%. Выросли цены на бытовую химию и предметы личной гигиены - бумажные носовые платки (на 7,2%), гели для душа (на 5,3%), , зубные щетки (на 1,9%), туалетное и хозяйственное мыло (на 1,8 и 0,6% соответственно).

Сезонная обувь и одежда стали дороже на 0,9-6,8%. В Омскстате также отметили рост цен на дизельное топливо (на 1,5%) и медикаменты (на 0,6%).

При этом в Омской области фиксируют снижение цен на смартфоны (на 7,4%), электротовары и бытовые приборы (на 0,1–5,4%), футбольные мячи (на 5,0%), мебель (на 0,2–4,0%).

Цены и тарифы в сфере услуг в октябре 2022 года выросли на 0,5%. Дороже на 10% стала городская и междугородняя телефонная связи. Авиабилеты выросли в цены на 3,5% (места в салоне эконом-класса).

Отметим, что в октябре увеличилась на 2,5% плата за пользование потребительскими кредитам.

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