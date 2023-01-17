МЧС опубликовало предварительный список крещенских купелей Омской области

На территории, где расположатся купели, будут присутствовать священнослужители и сотрудники МЧС. Фото: Иван МАКЕЕВ

В преддверии христианского праздника Крещение Господне омским спасателям приходится работать в усиленном режиме. Подготовка прорубей, куда ежегодно омичи жаждут окунуться, продолжится вплоть до 18 января.

Сейчас ведется прием заявок, осмотр и подготовка мест окунания. Пока известен предварительный список из 26 прорубей. Но в ближайшее время он может пополниться.

- город Омск, улица 3-я Островская «Кедровый парк», река Иртыш;

- город Омск, акватория залива парка Зеленый остров, клуб «Моржи» (проведение не рекомендовано;

- Омская область, Любинский район, Политотдел, озеро Глубокое;

- Омская область, Любинский район, деревня Авлы, берег реки Авуха, металлическая купель;

- Омская область, Омский район, поселок Чернолучинский, улица Курортная, «Сказка», котлован;

- Омская область, Азовский район, село Азово, искусственный водоем;

- Омская область, Одесский район, село Одесское, улица Парковая, 10А, территория Свято-Успенского храма;

- Омская область, Кормиловский район, пруд;

- Омская область, Нижнеомский район, поселок Нижняя Омка, река Омь;

- Омская область, Таврический район, село Копейкину, река Щучка;

- Омская область, Полтавский район, поселок Полтавка, озеро Караката;

- Омская область, Черлакский район, поселок Черлак, приток реки Иртыш;

- Омская область, Тюкалинский район, город Тюкалинск, озер Розлив;

- Омская область, Крутинский район, село Новокарасук, озеро Калыкуль;

- Омская область, Большеуковский район, село Большие Уки, река Большой Ук;

- Омская область, Большереченский район, поселок Большеречье, пойма реки Иртыш (левый берег);

- Омская область, Саргатский район, село Заготзерно, река Иртыш;

- Омская область, Тевризский район, село Екатериновка, река Туй;

- Омская область, Шербакульский район, село Екатеринославка, котлован;

- Омская область, Шербакульский район, поселок Шербакуль, котлован;

- Омская область, Муромцевский район, поселок Муромцево, река Тара;

- Омская область, Называевский район, город Называевск,котлован зоны отдыха;

- Омская область, Называевский район, село Жирновка, котлован;

- Омская область, Называевский район, село Князево, котлован;

- Омская область, Горьковский район, деревня Крупянка, река Иртыш;

- Омская область, Седельниковский район, село Седельниково, река Уй.

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