Вокруг омской барахолки разгорелся очередной скандал, на этот раз из-за вывоза контейнеров, где продавцы хранили вещи

Блошиный омский рынок давно требует внимания и благоустройства. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

На прошлой неделе в редакцию «КП-Омск» обратились пенсионеры. Возмущенные омичи сообщили, что накануне с левобережного блошиного рынка, где пенсионеры подрабатывают каждые выходные, неизвестные лица вывезли 15 железных контейнеров. В них хранились вещи для торговли, и немало: различная посуда, предметы домашнего обихода и гардероба.

Люди торгуют в антисанитарии. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

- В среду в восемь вечера к барахолке подогнали несколько тягачей, здоровенные парни погрузили на них наши контейнеры, причем, как попало, внутри все гремело, билось и переворачивалось, и уехали. Мы стали звонить в администрацию. Оказалось, что наши контейнеры поставили на какой-то площадке в Амурском поселке. И теперь, чтобы взять оттуда хоть какие-то вещи, нам нужно заплатить огромный штраф. Владелец каждого контейнера должен внести штраф 20 тысяч рублей. За что штраф - непонятно, да и денег таких у пенсионеров нет совсем! Нам не приходили никакие уведомления или объявления, так и неясно, что мы нарушили, когда контейнеры стояли на площадке, отведенной под блошиный рынок, - рассказала пенсионерка Светлана Пыхтарева.

Невооруженным глазом видно, насколько посетителям неприятно здесь находиться. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

Также женщина поведала, что в контейнерах остались и ее вещи на продажу. Женщина вынуждены была торговать на рынке, чтобы как-то свести концы с концами. На иждивении Светланы Николаевны находится малолетний внук, оставшийся сиротой после смерти матери.

Некоторые из продавцов объединились в некие анклавы и сколотили себе отдельные островки. Здесь торгуют по 5-6 человек. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

- Мы считаем этот поступок настоящим воровством - исподтишка и поздним вечером! Почему они днем не приехали? На каких основаниях у нас забрали то, что нам раньше выделили? Где взять огромную сумму в качестве штрафа, да и почему мы вообще должны что-то платить, если ничего не нарушали? Если мешали кому-то наши контейнеры, если администрация решила изменить правила, так мы же законопослушные граждане. Пусть уведомят, как положено... мы бы все сами увезли в установленный срок! - добавила Пыхтарева.

Цены - копеечные. Практически любую вещь можно купить за 100-200 рублей. А если поторговаться, то и дешевле. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

Пенсионерка рассказала, что совместно с другими омичами уже подала коллективное заявление в городскую прокуратуру и полицию. Ответ обещали дать в течение 30 дней. Чем ей торговать все это время, чтобы заработать не лишнюю копейку, - неизвестно.

Старые детские игрушки здесь - ходовой товар. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

Скандал вокруг омской барахолки разгорается не впервые. Напомним, что в феврале 2019 года, по решению мэра Оксаны Фадиной, ярмарку подержанных вещей перенесли из Октябрьского округа в Кировский. Торговлю развернули близ улицы 3-й Енисейской, напротив «Торгового города». Площадь новой территории обозначил департамент городской экономической политики - 7 тысяч квадратных метров, где смоли разместиться до тысячи продавцов.

Мужчины торгуют запчастями и деталями. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

И они действительно разместились - прямо на ухабах, в грязи и лужах. Эту деталь тогда немало муссировали в СМИ. Пенсионерам, к сожалению, тогда не предоставили никакой внутренней инфраструктуры - ни прилавков, ни ровной площадки, ни туалета. Но они и этому были рады. Лишь бы дали поторговать.

- Мы стоим в грязи, как в помойке, хотя Фадина обещала нам разметить территорию, привезти щебенку, поставить лавочки, настилы и прочее. Но она уехала в Москву, и все про нас забыли. При этом мы сами предлагали: давайте, будем платить за место, хотели разметить по 2 квадратных метра на каждого, но в администрации отказались - сказали, мол, ничего не нужно, - также пояснил пенсионер Александр Пеньков.

После дождя торговая площадь заметно сокращается из-за разросшихся луж. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

Еще чуть позже барахолка стала разрастаться, и в основном сюда прибывали маргиналы - стали распивать спиртные напитки, мусорить и дебоширить. Чтобы все это безобразие не выходило за обозначенные пределы и уж точно не выкатилось на городскую магистраль, барахолку огородили металлическим забором.

Продавцы успели в темноте выхватить пару кадров погрузчиков со своими контейнерами.

- Три года эти контейнеры никому ничем не мешали. Эти контейнеры у нас у всех в собственности. Какое они имеют право это делать? - возмутилась напоследок Светлана Николаевна.

К ее словам присоединился еще не один десяток торговцев блошиного рынка.

После осмотра контейнеров на площадке многие владельцы расстроились: сами железные коробки измяты и никуда не годятся, не говоря о хрупких вещах внутри.

- Мы все люди малоимущие, у нас тут торгуют инвалиды, пенсионеры, самые незащищенные слои населения....- добавила омичка Ольга. - А сегодня нам озвучили, что вот эта акция по вывозу наших контейнеров обошлась городскому бюджету в 600 тысяч рублей. Так не лучше ли было вложить такие деньги в благоустройство территории. И вроде бы она случилась потому, что аренда земли под каждый контейнер оценена в 3500 рублей в месяц. Но мы не согласны - это же не торговое место, а своего рода склад. У нас нет таких денег, мы не коммерсанты. Мы бы очень хотели мирным путем урегулировать этот и многие другие вопросы с администрацией.

Товар продают с земли, расстилают на обычные простыни. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

В этой истории пока слишком много вопросов с одной стороны и нет ответов - с другой. Ждем дальнейшего развития событий.

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